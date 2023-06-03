"Зуби дракона" не допомогли: українські прикордонники знищили РЕБ ЗС РФ на Бєлгородщині (відео)

Безпілотник українських прикордонників виявив, а потім ліквідував станцію радіоелектронної боротьби, яку росіяни сховали на території Бєлгородської області.

Related video

У Бєлгородській області у росіян поменшало станцій РЕБ. Одну із них поцілив дрон українських прикордонників. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Мінус станція РЕБ у БНР… Навіть зуби дракона не допомогли", — прокоментували роботу операторів дронів в ДПСУ.

На опублікованих кадрах видно, як БпЛА українських прикордонників з вибухівкою спокійно летить російськими полями, знаходить ціль — станцію радіоелектронної боротьби і на швидкості в неї влучає.

Нагадаємо, що військові контррозвідники СБУ знищили 4 одиниці зенітно-ракетних комплексів російських військових. Серед знищених екземплярів — ЗРК "Бук-М1" та три "Тор-2М". Бійці підрозділу знищили також три САУ "Нона", три БМП, два танки, станцію РЕБ та фортифікаційні споруди ворожої армії.

Раніше повідомлялося, що в районі Мар'їнки "кадирівці", які їхали на авто в наступ, накивали п'ятками після того, як по них відпрацювала українська артилерія. Браві чеченські бойовики з підрозділів "Ахмат" та "Північ Ахмат" розбіглися по посадках.