Беспилотник украинских пограничников обнаружил, а затем ликвидировал станцию радиоэлектронной борьбы, которую россияне спрятали на территории Белгородской области.

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В Белгородской области у россиян стало меньше станций РЭБ. Одну из них попал дрон украинских пограничников. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Минус станция РЭБ в БНР… Даже зубы дракона не помогли", — прокомментировали работу операторов дронов в ГНСУ.

На опубликованных кадрах видно, как БпЛА украинских пограничников со взрывчаткой спокойно летит по российским полям, находит цель — станцию радиоэлектронной борьбы и на скорости в нее попадает.

Напомним, что военные контрразведчики СБУ уничтожили 4 единицы зенитно-ракетных комплексов российских военных. Среди уничтоженных экземпляров — ЗРК "Бук-М1" и три "Тор-2М". Бойцы подразделения уничтожили также три САУ "Нона", три БМП, два танка, станцию РЭС и фортификационные сооружения вражеской армии.

Ранее сообщалось, что в районе Марьинки "кадыровцы", ехавшие на авто в наступление, дали драла после того, как по ним отработала украинская артиллерия. Бравые чеченские боевики из подразделений "Ахмат" и "Север Ахмат" разбежались по посадкам.