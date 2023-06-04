Нічна атака по Україні: ППО збили 4 з 6 крилатих ракет і 3 дрони Shahed, — Повітряні сили

За даними КМВА, мешканцям столиці вже другу ніч поспіль не доводиться чути над головою розриви збитих ракет. Усе, зокрема й безпілотники, збивається ще на далеких підступах.

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Повітряні сили в ніч на 4 червня знищили чотири крилатих ракет і три дрони Shahed. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"З 01:00 до 04:00 години 4 червня противник випустив п'ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області", — йдеться в повідомленні. Представники Повітряних сил додали, що по Україні було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.

У КМВА, у свою чергу, повідомили, що українські ППО збили всі ворожі цілі, які атакували столицю. Проте представник київської адміністрації Сергій Попко все ж таки не згадав про кількість ракет, що летіли.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світу про свою віру і любов до Бога. А на ділі — навіть у святу Трійцю московські сатаністи не гребують бажанням вбивати мирних людей. Сьогодні вночі [російські війська] атакували Україну ракетами, традиційно запущеними з району Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС, та безпілотниками", — йдеться у повідомленні представника адміністрації Сергія Попкова.

Згідно з попередніми даними, жодна повітряна ціль не долетіла до столиці. Ракети та дрони, що прямували в бік міста, знищувалися ще на далеких підступах, завдяки чому жителям столиці вже другу ніч поспіль не доводиться чути над головою розриви збитих ракет. Представник київської адміністрації подякував військовослужбовцям, зусиллями яких це вдалося.

Нагадаємо, що кількість постраждалих після атаки передмістя Дніпра зросла. За даними місцевої ОВА під час обстрілу Підгородного у Дніпровському районі постраждали 13 громадян, серед них кілька дітей.

Також повідомлялося, що, за оцінками Офісу президента, наявної зброї для успішного контрнаступу недостатньо.