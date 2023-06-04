Прорив кордону у Бєлгородській області: ПВК "Вагнер" загрожує діяти без дозволу Міноборони, — ISW

За словами Євгена Пригожина, він не чекатиме на запрошення, щоб взяти на себе охорону кордону, якщо армія не зможе перешкодити.

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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виступив із погрозами захистити Бєлгород від партизанських набігів легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" і без дозволу Міноборони РФ. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 3 червня.

Пригожин заявив, що не чекатиме на запрошення, щоб взяти на себе охорону кордону, якщо армія не зможе перешкодити подальшим діям, зазначають військові дослідники.

Останнім часом антикремлівське воєнізоване формування здійснило дві вилазки у Бєлгородській області.

За оцінками ISW, подібні заяви Пригожина, можливо, це не що інше, як яскрава риторика. Однак це може вказувати і на його впевненість у тому, що він може використовувати лояльні збройні сили "на власний розсуд і поза контролем російських військових", наголошується у звіті аналітичного центру.

Щоб почуватися комфортно в такому становищі, Путіну потрібна величезна впевненість у Пригожині.

Нагадаємо, Пригожин боїться, що незабаром про нього забудуть, і ПВК "Вагнер" зникне з інформаційного поля.

Також повідомлялося, що помилку Путіна порівняли з прорахунками Гітлера : Україна може скористатися нею найближчими місяцями, вважають аналітики.