Прорыв границы в Белгородской области: ЧВК "Вагнер" угрожает действовать без разрешения Минобороны, — ISW

По словам Евгения Пригожина, он не будет ждать приглашения, чтобы взять на себя охрану границы, если армия не сможет помешать.

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Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с угрозами защитить Белгород от партизанских набегов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" и без разрешения Минобороны РФ. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 3 июня.

Пригожин заявил, что не будет ждать приглашения, чтобы взять на себя охрану границы, если армия не сможет помешать дальнейшим действиям, отмечают военные исследователи.

За последнее время антикремлевское военизированное формирование предприняло две вылазки в Белгородской области.

По оценкам ISW, подобные заявления Пригожина удивительны и, возможно, это не что иное, как просто яркая риторика.

Однако это может указывать и на его уверенность в том, что он может использовать лояльные вооруженные силы "по своему усмотрению и вне контроля российских военных", отмечается в отчете аналитического центра.

Чтобы чувствовать себя комфортно в таком положении, Путину необходима огромная уверенность в Пригожине.

Напомним, Пригожин боится, что скоро о нем забудут, и ЧВК "Вагнер" исчезнет из информационного поля.

Также сообщалось, что ошибку Путина сравнили с просчетами Гитлера: Украина может воспользоваться ею в ближайшие месяцы, считают аналитики.