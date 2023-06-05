Україна може погодитися на посередництво Китаю у переговорах: Резніков назвав умови

За словами міністра оборони, Пекін як "старший брат" може змусити Москву повністю вивести російські війська з окупованих українських територій.

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Міністр оборони України Олексій Резніков озвучив умови, за яких Київ погодиться на посередництво Пекіна у мирних переговорах щодо закінчення війни. В інтерв'ю виданню The Straigts Times, опублікованому 5 травня, глава оборонного відомства заявив, що Україна готова прийняти Китай як посередник, якщо він, як "старший брат", змусить РФ піти з усіх захоплених територій.

За словами Резнікова, Україна має отримати докази того, що Росія здатна до мирного співіснування і першим сигналом до цього є повне звільнення українських територій. І якщо Пекін сприятиме такому кроку, то українська сторона погодиться на посередництво Китаю у мирних переговорах.

"Я вважаю, що Китай став старшим братом, а Росія — молодшим. Старший брат може переконати молодшого зупинити цю криваву війну", — сказав Резніков, додавши при цьому, що на це можна лише сподіватися.

Міністр зазначив, що тільки в такому разі Київ вважатиме, що цей переговорник має вплив на Москву, інакше українська сторона навіть не витрачатиме час на подібні обговорення.

"Після цього ми вважатимемо, що цей переговорник має вплив на Росію. Якщо ні, вибачте, чому ми сидітимемо і витрачатимемо час?" — сказав він.

Також Резніков висловив упевненість у тому, що Україна здобуде перемогу у цій війні після чого добиватиметься відшкодування збитків від переможеної Росії та має намір у майбутньому обговорювати архітектуру безпеки суверенітету та незалежності.

"Ми обговоримо наступну архітектуру безпеки у світі, де Україна матиме реальні гарантії нашої незалежності, нашого суверенітету та процвітання", — пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня заявив про готовність зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним за умови повного виведення російських окупаційних військ із території України. Глава держави зазначив, що Путін уникав зустрічі із ним протягом двох років, і не бачить сенсу у переговорах із диктатором.