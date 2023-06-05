"Класичний бумеранг": в ОП вважають, що кількість "спірних територій" РФ зростатиме

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав бійців РДК активними громадянами РФ, які борються з режимом. Також він закликав Кремль припинити вогонь і сісти з добровольцями за стіл переговорів.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк знову прокоментував події в Бєлгородській області. Вважає, що це — класичний бумеранг. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Twitter 5 червня.

"У багатьох виникає справедливе питання: а що відбувається зараз у Бєлгородській області? Все просто. Класичний бумеранг. Фактично сьогодні це... "спірні території", "сіра зона", — йдеться в повідомленні.

Водночас "Російський добровольчий корпус" він вважає активними громадянами Російської Федерації, які не згодні з геноцидною політикою Кремля та які користуються підтримкою в місцевого населення. Тому й іде протистояння за цю територію, зіткнення російського Голіафа та російського Давида, зазначив Михайло Подоляк.

Разом із тим, Київ до цього не має жодного стосунку та не бере участі в конфлікті всередині Російської Федерації.

"Україна не бере участі в цьому конфлікті. Ми спостерігаємо за перебігом бойових дій і ще раз закликаємо московський режим припинити вогонь у Бєлгородській області, негайно сісти за стіл переговорів із РДК і зупинити безглузде кровопролиття. Інакше кількість "спірних територій" стрімко зростатиме", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 червня повідомлялося, що в Зеленського прокоментували події в Шебекіні. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що епосі "путінської стабільності" вже настав кінець. Громадянам РФ потрібно придивитися до своєї влади, яка несе за собою хаос, обстріли, здирство грошей і насильство в усіх проявах.

3 червня добровольці з РДК заявили про новий рейд на територію Росії. Бійці розповіли, що намагатимуться закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.