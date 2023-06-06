"Бачимо кілька ліній": глава Пентагону оцінив захисні споруди окупантів

За словами Ллойда Остіна, на деяких учасниках фронту росіяни ґрунтовно зміцнили свої позиції, проте ВСУ мають можливість успішно прорватися та маневрувати.

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Глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував оборонні споруди, збудовані Збройними силами Російської Федерації на території України. Про це пише "Голос Америки" 5 червня.

"Ця оборона у багатьох випадках — глибокий захист. Ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції тощо", — констатував голова американського оборонного відомства.

При цьому Остін зазначив, що попри "значну підготовку" на деяких ділянках фронту, окупантам доводиться оборонятися на великій території, тому їх укріплення не можуть бути однаково якісними в кожній точці.

За словами голови Пентагону, ЗСУ мають знайти слабші ділянки ворожої оборони та використовувати їх.

"Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, щоб ми забезпечили їх навчанням, платформами та можливостями, щоб вони могли успішно прорватися і маневрувати", — сказав Ллойд Остін.

Нагадаємо, що за даними Центру національного опору від 29 травня, російські окупанти залучають громадян Білорусі будівництво фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих частинах Херсонської та Донецької областей.

Раніше, 23 травня, ми також повідомляли, що супутниковий аналіз BBC виявив розгалужені оборонні споруди, збудовані росіянами в очікуванні майбутнього контрнаступу ЗСУ за 4 напрямками.

Ще ми писали про те, що за даними Reuters від 19 травня, останніми тижнями російські окупанти зміцнюють оборонні позиції, обладнають нові вогневі точки та мінують територію навколо Запорізької АЕС.