"Час настав": Данілов назвав мету підриву Каховської ГЕС та анонсував наступ ЗСУ
Росіяни, як заявив секретар РНБО, не зупинять жахливими терористичними актами процес звільнення України. Окремо Данілов пообіцяв, що окупанти відчують на собі ефект від рішень Ради нацбезпеки, які були ухвалені 6 червня.
Росія, підірвавши греблю Каховської ГЕС, відкрито задекларувала свою мету – знищення України. Про це у Twitter 6 червня повідомив за підсумками засідання РНБО Олексій Данілов, секретар державної структури.
У такий спосіб росіяни розпочали принципово інший етап агресії проти українського народу. Міфи, які пропагував Кремль щодо "звільнення України" та "боротьби з нацистами", тепер не є актуальними.
"Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких соловйово-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети — знищення України, вбивства українців", — повідомив він.
Данілов зазначив, що спостерігається тенденція щодо руйнації російськими загарбниками економіки України та структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення Росії та Володимира Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.
Він натякнув, що росіяни відчують ефект від рішень РНБО, які були ухвалені.
"Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", — заявив Олексій Данілов.
Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС
У ЗСУ зранку 6 червня підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 у Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода сягне критичного рівня за п'ять годин.
Мікрорайон Корабел у Херсоні було знеструмлено, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.
Нагадаємо, 6 червня в Офісі Президента назвали підрив Каховської ГЕС найбільшою техногенною катастрофою у світі. Без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель, що спровокує глобальну продовольчу кризу у значній частині планети.