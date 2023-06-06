Було відкрито занадто мало шлюзів: OSINT-аналітики не виключають саморуйнування Каховської ГЕС

На думку аналітиків, до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів, а частина дороги та шлюзових воріт були зруйновані або пошкоджені.

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Гребля Каховської ГЕС могла зруйнуватись через раніше отримані пошкодження. Такого висновку припускаються журналісти The Washington Post і Financial Times Еван Гілл та Кристофер Міллер, ґрунтуючись на зроблених до прориву Каховської ГЕС супутникових знімках.

На їхню думку, між 28 травня і 5 червня частина дороги та шлюзових воріт, які проходили над Каховською греблею, були зруйновані або пошкоджені.

"Я далеко не інженер, але, може, греблю зруйнувала матінка-природа, а не українці чи росіяни?" — коментує знімки журналіст Bellingcat Арік Толер.

Гілл звертає увагу на те, що незадовго до прориву греблі рівень води в Каховському водосховищі досяг безпрецедентних рівнів.

"До того, що трапилося вночі, Каховське водосховище досягло безпрецедентно високого рівня. Ймовірно, це сталося через те, що російські війська тримали відкритими занадто мало шлюзів", — написав Гілл.

В той самий час інший журналіст Олівер Керрол з видання The Economist написав, що вранці 6 червня жителі Херсонської області чули гучний вибух.

Нагадаємо, що 6 червня німецьке видання Bild опублікувало новину про те, що ЗС РФ підірвали ГЕС в Україні. Однак згодом заголовок новини було змінено на "величезна дамба вибухнула" в Україні.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що ЗС РФ підривом дамби в Новій Каховці насамперед зашкодили цивільному населенню, але також створили проблеми для себе, оскільки зруйнована російська лінія оборони спростить контрнаступальні дії для ЗСУ.