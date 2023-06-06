"Наш спільний пункт": країни НАТО не повинні дозволити РФ знищити Україну, — Дуда

Польський президент заявив, що на Херсонщині після підриву ГЕС почалася екологічна катастрофа і її наслідки важко оцінити. У зв'язку з цим РФ має відповісти за скоєні злочини.

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Країни НАТО не повинні дозволити Росії знищити Україну. Окупанти мають відповісти за усі скоєні злочини, зокрема за знищення Каховської ГЕС. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Укрінформ" 6 червня.

За його словами, після підриву греблі росіянами, на Херсонщині почалася екологічна катастрофа, яка торкнулася сотні тисяч людей. Це чергова трагедія в Україні, наслідки якої вкрай важко оцінити та винна у цьому Росія.

"Тим важливішою є наша спільна позиція – країн НАТО і сусідів України – підтримувати Україну і не дозволити її знищити. Ті, хто є винуватцями цих злочинів, мають понести відповідальність у вигляді фінансових відшкодувань, які Росія змушена буде виплатити Україні, а також наслідки у вигляді кримінальної відповідальності для безпосередніх виконавців злочинів в Україні перед спецтрибуналом щодо злочинів агресії й інших воєнних злочинів, які росіяни скоюють в Україні", — йдеться у повідомленні.

Анджей Дуда також додав, що перед самітом НАТО країни "Бухарестської дев'ятки" очікують збільшення союзницьких військ, а саме перетворення батальйонних бойових груп на бригадні і щоб вони знаходилися на східному фланзі НАТО на постійній основі.

"Це наш спільний пункт, який ми вкотре підніматимемо під час саміту НАТО", — підсумував президент Польщі.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.