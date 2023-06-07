Підрив Каховської ГЕС: мешканці окупованого Криму стурбовані, – голова Меджлісу

За словами Рефата Чубарова, на окупованому півострові не знають, чого ще можна очікувати від росіян. Люди запитують, чи можуть ЗС РФ скинути атомну бомбу.

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Мешканці тимчасово окупованого Кримського півострова занепокоєні через підрив Збройних сил Російської Федерації Каховської гідроелектростанції. Про це сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у коментарі виданню "Укрінформ" 6 червня.

Як зазначає Чубаров, у Криму поки що немає паніки, проте люди хвилюються, бо не знають, на що ще можуть наважитися російські окупанти. За його словами, від росіян зараз можна очікувати всього.

"З Криму мені сьогодні дзвонили й говорили: слухай Путін підірвав дамбу, а завтра може кинути атомну бомбу. Люди запитують, чи може Путін це зробити — і я не впевнений, що він цього не зробить", — сказав Чубаров.

Глава Меджлісу також зазначив, що мешканцям півострова вистачить питної води на літо, проте збудовані росіянами багатоповерхівки для своїх людей можуть спровокувати серйозні проблеми.

"Ці забудови потребують багато технологічної води, зокрема, каналізації і так далі. Тож для людей, які там живуть, води не вистачатиме… А ще спорудили десятки великих військових гарнізонів", — констатував Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що 6 червня в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗС РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок руйнування греблі відбулося підвищення рівня води нижче за течією водосховища.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков показав супутникові знімки наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. На опублікованих кадрах можна побачити масштаб руйнувань безпосередньо на ГЕС, а також затоплені населені пункти Нова Каховка, Одрадокам'янка та Корсунка.

На трагедію також відреагував американський президент Джо Байден. На питання про те, що він хотів би сказати Росії у зв'язку з катастрофою на ГЕС, політик заявив, що Київ може розраховувати на допомогу.