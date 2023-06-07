Кредит на 10 млрд: ЗМІ назвали, як Польща закуповує сотні одиниць техніки в Південній Кореї

Зараз у Південній Кореї перебуває польська делегація, яка веде перемовини щодо ще одного кредиту на ту ж суму, стверджують журналісти.

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Друга половина 2022 року Польща підписала контракт на придбання сотень танків K2, САУ K9 та десятків літаків FA-50 разом з РСЗВ Chuhmoo. Виявилось, що 70% вартості замовлення покрив кредит Південної Кореї. Про це пише SBS News.

Між поляками та корейцями зараз триває другий раунд переговорів на постачання техніки. Зараз стало відомо, що 5 червня польській уряд взяв позику на 10 млрд доларів на придбання техніки та обладнання. На ці гроші Польща замовила:

180 танків K2 Black Panther;

212 САУ K9A1 Thunder;

49 літаків F/A-50;

218 РСЗВ k239 Chunmoo.

Загальна вартість контракту складає 17 трильйонів вон або 12,3 млрд доларів. В межах другого раунду перемовин Польща хоче домовитись про ще одну позику. Зазначається, що південнокорейський уряд позитивно ставиться до експорту зброї в Європу, проте неохоче ставиться до додаткового фінансування. Журналістам підтвердили, що Польща подала запит на ще 10 млрд євро.

"Остаточні умови для другого експорту будуть узгоджені за допомогою каналів високого рівня", — заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 30 травня Польща закупила протитанкові ракети Hellfire для гелікоптерів. Загальна вартість боєприпасів склала 150 млн доларів.

1 червня у Південній Кореї провели випробування протиракетного комплексу L-SAM, яка має бути кращою за ЗРК Patriot.