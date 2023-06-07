Ердоган переговорив з Зеленським та Путіним: лідери країн обговорили підрив Каховської ГЕС

За інформацією канцелярії лідера Туреччини, Ердоган закликав РФ і Україну до конструктивних переговорів на кшталт "зернової угоди", щоб уникнути великих щоденних гуманітарних втрат.

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У середу 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову про наслідки підриву Каховської ГЕС з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", — повідомляє президент України.

За його словами, голос Туреччини дуже важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ РФ з території України, продовження зернової ініціативи, а також повернення українських полонених.

Переговори Ердогана з Путіним

Також відомо, що цього ж дня лідер Туреччини поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації на Каховській ГЕС.

За інформацією російських ЗМІ, президент Росії назвав варварською акцією руйнування Каховської ГЕС, що призвело до масштабної екологічної та гуманітарної катастрофи, а також він звинуватив Київ у ескалації бойових дій та скоєнні військових злочинів.

Руйнування греблі Каховської ГЕС: позиція Туреччини

За інформацією турецьких видань, Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування вибуху за участю самої України, Росії, а також міжнародної спільноти, зокрема ООН та Туреччини.

Також лідер Туреччини запропонував провести переговори на зразок "зернової угоди".

"Не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тому ідея повернення до переговорів має переважати", — зазначили в канцелярії президента.

Підрив Каховської ГЕС: ситуація у регіоні

За інформацією ООН, внаслідок руйнування греблі на Каховському водосховищі щонайменше 16 000 людей вже втратили свої будинки.

7 червня стало відомо, що гуманітарний стан на лівобережній частині Херсонської області після підриву греблі на Каховській ГЕС залишається украй важким, оскільки окупанти нічого не роблять для евакуації місцевих жителів.

Ситуація у населеному пункті Олешки на Херсонщині, що тимчасово перебуває під окупацією, є критичною. Майже 80% міста було затоплено, включаючи населені пункти Олешківської територіальної громади, що повністю опинилися під водою.