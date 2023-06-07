"Щоб позбавити Україну енергетики": РФ намагатиметься знищити інші ГЕС, — полковник СБУ

За словами Романа Костенко, ракетні атаки, що відбувались взимку, були направлені на теплові електростанції. У такий спосіб ЗС РФ намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ.

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Російські окупанти можуть розпочати спроби знищення ГЕС, аби повністю позбавити Україну енергетики. Про це заявив полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко у коментарі "Еспресо" 7 червня.

За його словами, минулої зими противник намагався за допомогою ракетних ударів знищити теплові електростанції, щоб залишити людей без тепла та електрики в холодну пору року.

Наразі тактика може видозмінитися і під ударом виявиться гідрогенерація, щоб позбавити людей енергетики.

"Треба розбиратися, чому вони дійсно вирішили закрити всі шляхи, і Новокаховську дамбу. Вони всіма шляхами намагаються зупинити наш контрнаступ. Можливо, таким чином вони будуть намагатися знищувати інші наші гідроелектростанції. Вони взимку знищували теплові електростанції ракетними ударами, зараз можуть почати гідрогенерацію знищувати, щоб позбавити нас енергетики", — йдеться у повідомленні.

Теплова генерація взимку знищувалась усіма силами і тому виявилася сильно пошкодженою. Без теплової та водної української атомної генерації, продовжує Роман Костенко, не можна повністю забезпечити країну.

"Зелена не зможе перекрити всі наші потреби", — підсумував полковник СБУ.

Нагадаємо, 6 червня у звіті ISW було сказано, що найімовірніше Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області підірвали російські окупанти. У матеріалі було сказано, що Кремль використовує підрив Каховської ГЕС для підкріплення пропаганди про "провальний" наступ українських військ.

7 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ЗС РФ спеціально підірвали Каховську ГЕС. За його словами, це рішення було схвалено у Кремлі, а вибухівку заклали ще восени минулого року.