Одним пострілом: "Люфтваффе" із криворізької бригади ТрО знищили ворожу САУ "Акація" (фото)

Спочатку українські захисники виявили та відстежили маршрут ворожої техніки. Потім вже діяли артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ".

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Бійці підрозділу аеророзвідки "Люфтваффе" 129 Криворізької бригади тероборони знищили ворожу САУ "Акація". Про це 7 червня повідомив телеканал "Перший Міський. Кривий Ріг".

Спочатку українські захисники виявили та відстежили маршрут ворожої САУ "Акація", а коли техніка вже перебувала на вогневій позиції, артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ" прямим попаданням знищили її разом з екіпажем.

Спільна робота аеророзвідки та артилерії

Нагадаємо, що аеророзвідники з групи "Люфтваффе" 16 травня ліквідували ворожу гармату та польовий склад БК. Це вдалося, знову ж таки, за рахунок спільних зусиль із 55-ою артилерійською бригадою. За даними ЗСУ, тоді також було ліквідовано і кілька піхот ворога.

Безпілотники виявили російські цілі, а потім по позиціях окупантів завдали удару.

Також повідомлялося, що російські війська обстріляли тих, хто намагався врятуватися із затопленого Херсона. Окупанти завдали десятків ударів по громадянах, які на автобусах намагалися виїхати з мікрорайону Острів. У місті триває евакуація, понад 1,7 тисяч людей вже поїхали.

Керівництво НАТО не може зупинити постачання танків Karrar з Ірану до Росії. Маршрути через Каспійське море непідконтрольні західним країнам, а кораблі, на яких везуть військову техніку, відключають транспондери. Однак завдяки супутниковим знімкам вдалося дізнатися про переміщення кораблів.