Одним выстрелом: "Люфтваффе" из криворожской бригады ТрО уничтожили вражескую САУ "Акация" (фото)

Вначале украинские защитники обнаружили и отследили маршрут вражеской техники. Затем действовали уже артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь".

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Бойцы подразделения аэроразведки "Люфтваффе" 129 Криворожской бригады теробороны уничтожили вражескую САУ "Акация". Об этом 7 июня сообщил телеканал "Перший Міський. Кривий Ріг".

Вначале украинские защитники обнаружили и отследили маршрут вражеской САУ "Акация", а когда техника уже находилась на огневой позиции, артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь" прямым попаданием уничтожили ее вместе с экипажем.

Совместная работа аэроразведки и артиллерии

Напомним, что аэроразведчики из группы "Люфтваффе" 16 мая ликвидировали вражескую пушку и полевой склад БК. Это удалось, опять же, за счет совместных усилий с 55-й артиллерийской бригадой. По данным ВСУ, тогда также было ликвидировано и некоторое количество пехоты врага.

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