Росія збільшила кількість фейків про ситуацію на фронті: Маляр назвала причину

Російські пропагандисти намагаються підтримувати міф про "військову могутність" окупантів. В останні дні кількість фейкової інформації з їхнього боку явно збільшилася.

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Російські пропагандисти почали працювати у посиленому режимі, й особливо це стало помітно у середу, 7 червня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі розповіла, для чого це робиться.

За словами Маляр, міф про "військову могутність" Російської Федерації щодня намагається підтримувати вся пропагандистська система країни-агресора. Особливо це відбувається в ті моменти, коли росіяни мають серйозні проблеми.

"Щойно їхня армія зазнає втрат і зазнає невдач на фронті, вони одразу подвоюють кількість інформації про успіхи. Ось сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало. Отже, ситуація розвивається навпаки", — йдеться у повідомленні Ганни Маляр.

Російські пропагандисти всіляко намагаються не дати народу дізнатися правду про те, що відбувається.

У Telegram-каналах, які належать загарбникам, активно поширюються наративи про те, як нібито якісно та ефективно просуваються ЗС РФ на різних напрямках.

Зокрема, вони виглядають так:

нібито РФ успішно наступає у Мар'їнці.

нібито Росія контролює Бахмут;

нібито ЗС РФ зупинили наступ ЗСУ.

Офіційну інформацію про ситуацію на фронті публікує виключно Генштаб ЗСУ, тому важливо дотримуватись інформаційної гігієни.

Нагадаємо, 7 червня Ганна Маляр заявляла, що Сили оборони в районі Бахмута перейшли у наступ. Противник намагається стягувати на цьому напрямі резерви. Причому найманці з ПВК "Вагнер" відійшли в тил, а на передовій перебувають солдати російської регулярної армії.

6 червня президент України Володимир Зеленський назвав кількість "вагнерівців", ліквідованих у Бахмуті. Українським військам вдалося знищити 21 тисячу російських найманців.