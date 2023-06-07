Активізували ІПСО: окупанти поширюють інформацію про "успіхи" на фронті

Проросійські джерела активно розповсюджують повідомлення про нібито ефективну діяльність російських збройних сил у різних напрямках.

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Сьогодні, 7 червня, спостерігається активізація інформаційно-психологічних операцій із боку Росії. Внаслідок цього російські джерела поширюють кілька фейкових повідомлень, перебільшуючи свої "успіхи" на фронті. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

"Ворожі ІПСО сьогодні працюють у посиленому режимі. Міф про "військову могутність" РФ обслуговує вся пропагандистська система цієї держави. Як тільки їхня армія зазнає втрат і невдач на фронті, вони відразу подвоюють кількість інформації про їхні успіхи. Ось сьогодні таких повідомлень відчутно побільшало.. Отже, ситуація розвивається навпаки", — пояснила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона додала, що проросійські телеграм-канали сьогодні активно розповсюджують повідомлення про нібито ефективну діяльність російських збройних сил у різних напрямках. Зокрема, вони стверджують, що Росія успішно наступає в Мар'їнці, контролює Бахмут і призупинила наступ українських збройних сил.

Нагадаємо, що, реагуючи на заяву Міністерства оборони Росії про нібито початок "великого контрнаступу" Збройних сил України (ЗСУ), Генштаб ЗСУ спростував заяви російської сторони.

Крім того, Росія продовжує створювати й розповсюджувати фейки пропаганди. Цього разу окупанти заявили про нібито залучення або плани щодо залучення польських військових підрозділів у війні проти Росії для подальшої анексії західних регіонів України.