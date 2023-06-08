Корпус морпіхів США отримують на озброєння тактичні багі: чим посилять армію

ULTV дозволять діяти американським морпіхам там, де зараз на звичайних автівках неможливо їхати. Завдяки швидкості та маневреності багі підвищать мобільність та стійкість підрозділів.

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В межах модернізації Корпусу морської піхоти США планується придбати ультралегку тактичну машину ULTV. Про це повідомляє Defense Brief.

1-й батальйон 5-ї морської піхоти 1-ї експедиційної сили морпіхів вже отримав на озброєння першу партію ULTV. Його розробили для роботи на забороненій чи захопленій території. Очікується, що багі мають підвищити мобільність та стійкість піхотних, розвідувальних та тилових підрозділів.

Планується поетапне розгортання ультралегких тактичних машин по всій 1-ї експедиційній силі морпіхів. Багі прийдуть на озброєння для заміни застарілих UTV — Utility Task Vehicle. Новинку можна транспортувати на конвертопланах MV-22 та гелікоптерах CH-53E/K.

Окремо зазначається, що ULTV мають модульну конструкцію, що дозволяє його робити у різних конфігураціях: для логістики, евакуації поранених, командування та управління, а також для РЕБ.

"ULTV — це більше, ніж просто тактичний транспортний засіб; він розширює наші можливості в усіх сферах, забезпечуючи успіх нашої місії та безпеку наших морських піхотинців", — сказала керівник програми легких тактичних транспортних засобів Дженніфер Мур.

В основі ультралегких тактичних машин лежить шасі іншої тактичної автівки Polaris MRZR Alpha, які також купують для армії. ULTV мають заповнити нішу у підтримці піхотних батальйонів, які зможуть діяти у віддалених сільських регіонах.

Нагадаємо, 7 червня ВПС США отримали модернізований літак "судного дня" E-6B Mercury, який покращували з лютого 2022 року.

25 травня Корпус морської піхоти США показав безпілотник корабель з дронами-камікадзе на борту.