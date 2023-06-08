"Вони не змогли": в Укргідроенерго оцінили погрози росіян підірвати Київську ГЕС (відео)

Київська ГЕС захищена з повітря та зсередини, як заявив гендиректор Укргідроенерго, тому погрози російських пропагандистів знищити стратегічний об’єкт залишаються порожніми балачками.

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Російська війська перебували за 5 кілометрів від станції у Димері, що на Київщині, але не змогли пошкодити ГЕС. Про це заявив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

З його слів, Київська ГЕС надійно захищена. Усі ймовірні сценарії розвитку подій передбачені.

"Вони не могли туди дістатися, коли були від станції буквально за 5 км — в Димері. То сьогодні тим більше вони нічого не зможуть з нею зробити", – зазначив фахівець.

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Сирота наголосив й на успішній роботі ППО. Він зазначив, що ударом ракети такий об'єкт знищити неможливо. З його слів, щоб знищити таку споруду, як Каховська ГЕС, потрібно скинути в одне місце кілька авіабомб, а їхня вага повинна бути не менше пів тонни.

"Потужний вибух був у трьох місцях станції. Це при демонтажі нашої станції ми це все побачимо", – додав керівник Укргідроенерго.

Фокус повідомляв, що 8 червня у Росії пропагандисти закликали знищити греблю Київської ГЕС і затопити Київ. Запрошений до студії російського федерального каналу "експерт", яким виявився професор НДУ ВШЕ, відставний генерал Євген Бужинський, запропонував "помститися" Україні за зруйновану Каховську ГЕС. Присутні в студії не приховували, що геноцид українського народу – для них головне завдання, винищення мирних жителів.

Нагадаємо, що зранку 6 червня в Оперативному командуванні "Південь" підтвердили підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Внаслідок знищення греблі значні території були підтоплені. Мешканці Херсону, Олешок, Нової Каховки розповідали про затоплені цілі райони в населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел повністю залишився без світла, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання.

Також внаслідок підриву греблі були підтоплені три Національних парки. Тварини, які занесені до "Червоної книги", були знищені на Херсонщині через злочин російських окупантів.