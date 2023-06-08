РПЦ зібралася передати українських полонених Угорщині без участі України, — ЗМІ

На думку анонімного співрозмовника видання, РПЦ намагається відновити свою легітимність після міжнародних санкцій за підтримку воєнного вторгнення РФ. Передбачається, що у процесі обміну братиме участь Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

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Російська православна церква (РПЦ) планує передати українським військовополоненим Угорщини, проте таке рішення не було погоджено з українською владою. Про це у четвер, 8 червня, повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна" з посиланням на інформовані джерела.

За словами одного зі співрозмовників, який побажав залишитися неназваним, РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) планують передати щонайменше 11 українських військовополонених Угорщини. У цьому процесі очікується участь благодійної організації Мальтійської служби допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Однак передача українських військовополонених не була погоджена з українською владою, і джерело наголосило, що всі згадані військові є громадянами України. Переміщення їх до третьої країни без згоди та участі України неможливе.

Як зазначив співрозмовник, основна мета цієї акції — відновлення легітимності російської церкви, яка зазнала широких міжнародних санкцій, запроваджених за схвалення та підтримку воєнного вторгнення в Україну. Патріарх РПЦ намагається використати авторитет інших держав та міжнародну репутацію Мальтійської служби допомоги. Крім того, Росія знову намагається використати так звану "угорську карту" та актуалізувати уявні проблеми "закарпатського сепаратизму".

Ще одна мета цієї ініціативи, за словами джерела "РБК", – делегітимізація процесу обміну військовополоненими.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо, що Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута. Загалом додому повернули 98 солдатів та 8 офіцерів.

Нагадаємо також, 23 травня Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що близько 24 тисяч цивільних заручників перебувають зараз у Росії. За його словами, російська сторона затягує обмінні процеси, щоб негативно настроїти родичів військовополонених до України як держави.