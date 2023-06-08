"Відправляють на російські болота": Данілов розповів, як з України виганяють агентів ФСБ

За словами секретаря РНБО, відбуваються процеси з ліквідації російського шпигунства щодня та шаленими темпами. Країни-партнери також розпочали роботу над цим.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що російським агентам не місце в Україні і їх викорінюють звідси шаленими темпами. Про це він розповів в ефірі "Українського радіо" 8 червня.

За його словами, останнім часом відбувається величезна кількість процесів, що очищають нашу країну від фанатів Кремля та режиму Володимира Путіна.

"Я хочу сказати, що останнім часом відбувається дуже багато процесів. В цій царині все більше і більше країн знаходять на своїй території так званих "агентів впливу", прямих шпигунів, які працювали на Російську Федерацію. Якщо проаналізувати те, що було, умовно, рік, два чи три роки в минулому і те, що відбувається зараз, — то це шалені зрушення в цій царині", — йдеться у повідомленні.

Окрему подяку Олексій Данілов висловив Службі безпеки України, військовій контррозвідці, ГУР МО та всім спецслужбам, які щодня знаходять людей, завербованих Російською Федерацією.

Крім того, під прикриттям російських спецслужб по всій Європі відбувається впровадження російської мови і просування так званого "російського світу" і цього також варто позбавлятися. Зокрема йдеться про російську церкву, яка також має сильний вплив на людей.

"Вони працюють на російське ФСБ. Де у них там той бог, якщо їх церковники кажуть, що треба йти і вбивати дітей, людей. Ніде в заповідях божих не знайдете таких речей, але ті люди, які вважають, що вони мають відношення до церкви, дають прямі вказівки. Це церква так званого Московського патріархату, яка до церкви не має жодного відношення", — йдеться у повідомленні.

Олексій Данілов додав, що Україна спільно з країнами-партнерами займається тим, щоб позбутися російських агентів. Коли країни Заходу роблять тих чи інших російських дипломатів персонами нон ґрата, це означає, що тут була замішана російська агентура.

"Не все є публічне, але повірте, така робота зараз активізувалася, і вона йде шаленими темпами у майже усіх демократичних країнах. Вони їх відсилають на російські болота і забороняють в’їзд на свої території. Це відбувається майже кожного дня. Але не завжди публічно", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, 5 червня західні ЗМІ повідомляли, що Україна організувала мережу агентів у РФ та видає їм дрони для атак. За даними журналістів, Україна передала цим диверсантам дрони українського виробництва. І джерела журналістів повідомили, що немає відомостей, що удари завдавалися за допомогою американських БПЛА.