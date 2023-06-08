"Отправляют на российские болота": Данилов рассказал, как из Украины выгоняют агентов ФСБ

По словам секретаря СНБО, происходят процессы по ликвидации российского шпионажа ежедневно и безумными темпами. Страны-партнеры также начали работу над этим.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что российским агентам не место в Украине и их искореняют отсюда с безумными темпами. Об этом он рассказал в эфире "Украинского радио" 8 июня.

По его словам, в последнее время происходит огромное количество процессов, которые очищают нашу страну от фанатов Кремля и режима Владимира Путина.

"Я хочу сказать, что в последнее время происходит очень много процессов. В этой области все больше и больше стран находят на своей территории так называемых "агентов влияния", прямых шпионов, работавших на Российскую Федерацию. Если проанализировать то, что было, условно, год, два или три года в прошлом и то, что происходит сейчас, — это безумные сдвиги в этой области", — говорится в сообщении.

Отдельную благодарность Алексей Данилов выразил Службе безопасности Украины, военной контрразведке, ГУР МО, а также всем спецслужбам, которые ежедневно находят людей, завербованных Российской Федерацией.

Кроме того, под прикрытием российских спецслужб по всей Европе происходит внедрение русского языка и продвижение так называемого "русского мира" и от этого также стоит избавляться. В том числе речь идет про российскую церкву, которая также имеет сильное влияние на людей.

"Они работают на российскую ФСБ. Где у них там бог, если их церковники говорят, что надо идти и убивать детей, людей. Нигде в заповедях божьих не найдете таких вещей, но люди, считающие, что они имеют отношение к церкви, дают прямые указания. Это церковь так называемого Московского патриархата, которая к церкви не имеет никакого отношения", — говорится в сообщении.

Алексей Данилов добавил, что Украина совместно со странами-партнерами занимается тем, чтобы избавиться от российских агентов. Когда страны Запада делают тех или иных российских дипломатов персонами нон грата — это значит, что здесь была замешана российская агентура.

"Не все публичное, но поверьте, такая работа сейчас активизировалась, и она идет безумными темпами во многих демократических странах. Они их отправляют на российские болота и запрещают въезд на свои территории. Это происходит почти каждый день. Но не всегда публично", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 5 июня западные СМИ сообщали, что Украина организовала сеть агентов в РФ и выдает им дроны для атак. По данным журналистов, Украина передала этим диверсантам дроны украинского производства. И источники журналистов сообщили, что нет сведений о том, что удары наносились с помощью американских БПЛА.