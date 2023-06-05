Украина организовала сеть агентов в РФ и выдает им дроны для атак, — CNN

Украина организовала диверсионные ячейки внутри РФ, состоящие из сторонников Киева и оперативников, хорошо подготовленных к ведению военных кампаний на вражеской территории.

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Украина создала сеть собственных агентов на территории РФ, которые устраивают диверсии на вражеских объектах с помощью беспилотников, которые переправляются на российскую территорию контрабандным путем. Об этом сообщает CNN.

Проукраинские агенты внутри РФ провели атаку дронов на Кремль в начале прошлого месяца. Причем БПЛА запускались с территории РФ — их не перевозили из Украины.

Однако неизвестно, совершались ли другие атаки беспилотников с территории РФ или же сетью проукраинских оперативников. Имеются в виду те, которые происходили в Москве и области, а также удары по нефтеперерабатывающим заводам на юге РФ.

Вместе с тем представители США пришли к выводу о том, что Украина организовала диверсионные ячейки внутри РФ, состоящие из сторонников Киева и оперативников, хорошо подготовленных к ведению подобного рода военных кампаний.

По данным журналистов, Украина передала этим диверсантам дроны украинского производства. И источники журналистов сообщили, что нет сведений о том, что удары наносились с помощью американских БПЛА.

Нет точных данных о том, как удалось переправить БПЛА в тыл противника, однако два источника сообщили журналистам, что для этого используются хорошо отработанные контрабандные маршруты. С их помощью БПЛА и их компоненты переправляются в РФ и собираются там.

По информации разведки ЕС, в силу большой протяженности российско-украинскую границу сложно проконтролировать — отсюда и возможности для контрабанды.

Напомним, что секретарь СНБО заявил, что Украина не имеет отношения к атакам дронов на Москву. По словам Данилова, Москва – наиболее защищенный регион РФ, а атаковавшие ее дроны не были украинскими.

Также сообщалось, что СМИ впервые получили доказательства того, что Россия закупает оружие у Ирана. Данные о контрактах, имеющиеся у Sky News, говорят о том, что стоимость поставок превышает 1 млн долларов.