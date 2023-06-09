ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів за останні місяці (фото)

Протягом минулої доби російські загарбники втратили в Україні понад сотню різних видів техніки та понад тисячу особового складу.

Related video

За останню добу в Україні Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, а втрати особового складу ЗС РФ в Україні від 24 лютого на сьогодні складають 213 770 солдатів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.23 орієнтовно склали:

особового складу 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3901 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,

артилерійських систем – 3702 (+34) од,

РСЗВ – 599 (+4) од,

засоби ППО ‒ 359 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1171 (+0),

кораблі /катери / ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 502 (+2).

Остаточні дані втрат ЗС РФ ще уточнюються.

9 червня Повітряні сили України, у свою чергу, повідомили про знищення 4 крилатих ракет ЗС РФ та 10 ворожих дронів. Пуски іранських "шахедів" ЗС РФ здійснювали з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштували прильоти на "знімальний майданчик" кадирівців в окупованому Донецьку. Відомо, що 56 загарбників, які підпорядковувалися Рамзану Кадирову, загинули.