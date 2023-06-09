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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів за останні місяці (фото)

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За минулу добу ЗСУ знищили 10 ворожих танків

Протягом минулої доби російські загарбники втратили в Україні понад сотню різних видів техніки та понад тисячу особового складу.

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За останню добу в Україні Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, а втрати особового складу ЗС РФ в Україні від 24 лютого на сьогодні складають 213 770 солдатів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3901 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
  • артилерійських систем – 3702 (+34) од,
  • РСЗВ – 599 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1171 (+0),
  • кораблі /катери / ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 502 (+2).

Остаточні дані втрат ЗС РФ ще уточнюються.

9 червня Повітряні сили України, у свою чергу, повідомили про знищення 4 крилатих ракет ЗС РФ та 10 ворожих дронів. Пуски іранських "шахедів" ЗС РФ здійснювали з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштували прильоти на "знімальний майданчик" кадирівців в окупованому Донецьку. Відомо, що 56 загарбників, які підпорядковувалися Рамзану Кадирову, загинули.