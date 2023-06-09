ЗСУ ліквідували рекордну кількість окупантів за останні місяці (фото)
Протягом минулої доби російські загарбники втратили в Україні понад сотню різних видів техніки та понад тисячу особового складу.
За останню добу в Україні Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, а втрати особового складу ЗС РФ в Україні від 24 лютого на сьогодні складають 213 770 солдатів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу 213 770 (+1010) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3901 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7600 (+24) од,
- артилерійських систем – 3702 (+34) од,
- РСЗВ – 599 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 359 (+4) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3247 (+13),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1171 (+0),
- кораблі /катери / ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6410 (+26) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 502 (+2).
Остаточні дані втрат ЗС РФ ще уточнюються.
9 червня Повітряні сили України, у свою чергу, повідомили про знищення 4 крилатих ракет ЗС РФ та 10 ворожих дронів. Пуски іранських "шахедів" ЗС РФ здійснювали з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря.
Нагадаємо, що ЗСУ влаштували прильоти на "знімальний майданчик" кадирівців в окупованому Донецьку. Відомо, що 56 загарбників, які підпорядковувалися Рамзану Кадирову, загинули.