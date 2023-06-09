Сон по 2 години на день: Зеленський розповів про недосипання та неможливість бачити своїх дітей

Повномасштабне вторгнення РФ позбавило українського лідера повноцінної можливості спілкуватися з рідними та навіть нормального сну. Зеленський не розглядає переговори з Путіним, якщо РФ не виведе війська.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що спить не більше двох годин на добу і не бачиться зі своєю родиною. Про це він розповів 7 червня в інтерв'ю для видання Bild.

За словами українського лідера, він спить не більше двох годин на добу та майже не має часу та можливостей для того, щоб поспілкуватися з членами своєї родини.

Репортери видання, які записували не одне інтерв'ю з лідером України, зазначили, що ніколи раніше не бачили його таким емоційним.

Також в інтерв'ю Зеленський зазначив, що не змінив своєї думки щодо мирних переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Якщо вони (росіяни — ред) закінчать війну без ще більших втрат, відступивши, можна буде говорити про дипломатичні варіанти. Якщо Росія піде з території України, і вони не чекатимуть, поки ми їх виженемо за наші кордони", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю президент України розповів, що його діти перебувають у країні, і що він відмовився вивозити їх, оскільки це було б несправедливо. Вивезення дітей за межі України він зі своєю дружиною Оленою Зеленською навіть не розглядали.

Також нагадаємо, що влітку минулого року перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю, як ховалася від російських обстрілів разом із дітьми Олександрою та Кирилом. Сім'я президента не залишала територію України, але регулярно переїжджала з метою безпеки.