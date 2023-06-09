Примусова "евакуація": росіяни перевозять місцевих мешканців і майно вглиб Криму

Загарбники вже підготували евакуаційні заходи в окупованому Армянську.

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Російські окупанти в Криму готуються до примусового переміщення місцевих жителів із півночі півострова та викрадення матеріально-культурних цінностей. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Згідно зі вказівками, російській владі потрібно скласти списки людей для примусової "евакуації" всередину півострова або на територію Російської Федерації.

Кримське підпілля також повідомило, що подібна підготовка вже відбулася в Армянську, розташованому на півночі півострова.

Згідно з планами окупантів, насамперед планується евакуація представників окупаційних адміністрацій і їхніх сімей, а також техніки й документів. Російські загарбники також вимагають надати їм списки матеріально-культурних цінностей, які вони мають намір вкрасти й вивезти в Російську Федерацію.

У ЦНС також зазначили, що мають списки причетних до діяльності окупаційних адміністрацій і розкрадання цінностей: "Кожен понесе покарання та відповідатиме за скоєне".

Нагадаємо, що представник ГУР МО Андрій Юсов переконаний, що ЗСУ увійдуть у тимчасово окупований Крим до настання холодів.

А 18 квітня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що його прогноз щодо звільнення Кримського півострова йде за планом. За його словами, деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.