Порушення ядерної безпеки: останній енергоблок ЗАЕС переведуть у режим "холодної зупинки"

Наразі на ЗАЕС, за інформацією ДІЯРУ, неможливо усунути порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки у зв'язку з постійними обстрілами з боку РФ та падіння рівня води в Каховському водосховищі.

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У Держінспекції ядерного регулювання України ухвалили рішення про переведення останнього енергоблоку Запорізької АЕС у режим "холодної зупинки". Про це 8 червня повідомляє офіційна пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.

На такі заходи, за інформацією відомства, довелося піти через неможливість усунення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки. А саме:

продовження періодичного обстрілу окупантами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій;

припинення роботи з 17 травня 2023 р. Автоматизованої системи контролю радіаційної ситуації ЗАЕС;

падіння рівня води в Каховському водосховищі внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС;

деградації системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах окупації.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно розпочати переведення енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки що підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", — зазначено у розпорядженні.

Також відомство повідомляє про те, що обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Для забезпечення виконання всіх вимог безпеки та контролю за дотриманням основних принципів безпеки на ЗАЕС буде задіяно постійно діючу міжнародну комісію МАГАТЕ.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що НАТО розробило плани на випадок різних подій, пов'язаних з повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росії.

Також нагадаємо, що наприкінці травня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН озвучив п'ять принципів, котрих потрібно дотримуватись, щоб запобігти техногенній катастрофі на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС.