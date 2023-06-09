Нарушения ядерной безопасности: последний энергоблок ЗАЭС переведут в режим "холодной остановки"

Сейчас на ЗАЭС, по информации ГИЯРУ, невозможно устранить нарушения требований ядерной и радиационной безопасности в связи с постоянными обстрелами со стороны РФ и падению уровня воды в Каховском водохранилище.

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В Госинспекции ядерного регулирования Украины приняли решение о переводе последнего энергоблока Запорожской АЭС в режим "холодной остановки". Об этом 8 июня сообщает официальная пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

На такие меры, по информации ведомства, пришлось пойти в связи с с невозможностью устранения нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. А именно:

продолжению периодического обстрела оккупантами промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий;

прекращению работы с 17 мая 2023 Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС;

падению уровня воды в Каховском водохранилище в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС;

деградации системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и за его пределами в условиях оккупации.

"В условиях потери основного проектного источника подкормки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", — указано в распоряжении.

Также ведомство уведомляет о том, что ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Для обеспечения выполнения всех требований безопасности и контроля за соблюдением основных принципов безопасности на ЗАЭС будет задействована постоянно действующая международная комиссия МАГАТЭ.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, 8 июня стало известно, что НАТО разработал планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией.

Также напомним, что в конце мая глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете безопасности ООН озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы предотвратить техногенную катастрофу на захваченной ВС РФ Запорожской АЭС.