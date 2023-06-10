Не знають місцевість: ротація росіян допомагає ЗСУ просуватися під Бахмутом, — командування

За словами офіцера-спікера Сергія Череватого, нові підрозділи ЗС РФ не до кінця провели розвідку і злагодження, а тому їх атаки провалюються.

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Українські війська переходять у контрнаступ на Бахмутському напрямку, користуючись ротацією російських підрозділів. Подробиці сайту LIGA.net розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, ЗС РФ стягує до Бахмута резерви, намагаючись утримати свої позиції та атакувати, але без успіху — захисники України зупиняють ворожі штурми вогнем і по можливості проводять контрнаступ. Українські воїни користуються тим, що в зону бойових дій перекидають нові російські підрозділи, які не завершили злагодження та рекогностування, а також погано знають місцевість.

"Б'ємо по них і просуваємося", — заявив Сергій Череватий.

Він додав, що ЗСУ наступають за деякими напрямками, зараз точаться важкі бої в районах Бахмута, Лимана, Авдіївки та Мар'їнки. На Запорізькому напрямку окупанти тримають оборону, проте точаться позиційні битви.

9 червня Сергій Череватий повідомив про великі втрати ЗС РФ під Бахмутом. За його даними, за добу 120 російських військових було вбито, 163 отримали поранення, 11 потрапили в полон. ЗСУ також знищили багато техніки, включаючи протитанкову гармату "Рапіра", РСЗВ "Град", самохідну артилерійську установку, мінометну систему. Окупаційні сили здебільшого ведуть атаки в районі Оріхово-Василівки, Івановського та Ступочок.

Сергій Череватий також розповів, що російські війська намагаються формувати нові загони, щоб зміцнити позиції. Останнім часом створюють роти "Шторм-Z", які є реплікою на ПВК "Вагнер".