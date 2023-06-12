"До закінчення війни": мобілізовані в Одесі музиканти гурту Junket вирушають на фронт

Музиканти київського електронного гурту Junket припускають, що тепер гратимуть у військовому оркестрі до закінчення війни.

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Учасники київської групи Junket, яких затримали у районі залізничного вокзалу в Одесі співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), вийшли на зв'язок із Фокусом.

Музиканти повідомили, що у них все добре, їх уже відрядили до військового оркестру у місті Гайсин Вінницької області.

Як підтвердження того, що у них все добре, музиканти відправили своє фото

"У складі цього військового оркестру — 21 людина. Вже найближчим часом поїдемо грати для хлопців на передову", — розповіли Фокусу учасники групи.

У терцентрі комплектування їх не попередили, на який термін вони відбувають та коли зможуть повернутися додому. Музиканти лише можуть припускати, що грати на передовій вони будуть до закінчення війни.

Зв'язатися з ТЦК Одеської області Фокусу не вдалося — жоден із зазначених на офіційному сайті телефонних номерів не відповідає.

Військкоми зірвали благодійний концерт: що сталося

9 червня учасники київського електронного гурту Junket на своїй Facebook-сторінці повідомили, що запланований благодійний концерт в Одесі скасовується. Причиною стали видані працівниками ТЦК повістки до армії.

Гурт збирався відіграти концерт у місцевому клубі More Music Club, а зароблені кошти направити до волонтерської організації, яка допомагає постраждалим жителям Херсонської області. Але до клубу хлопці так і не доїхали. Щойно артисти зійшли з поїзда в Одесі, до них підійшов патрульний та попросив показати документи.

"Чомусь здивувався, що ми з Києва та з концертом (ми йому сказали про мету нашого візиту), чомусь порівняв нас із одеськими клубами на кшталт "Ібіци" і сказав, що в країні війна, а ми тут зі своєю музикою", — написав у Facebook Дмитро Сазонов, один із музикантів гурту (пізніше Сазонов обмежив доступ до своєї публікації в соцмережі. "Повідомлення я закрив, тому що те, що несеться у коментарях, на голову не налазить. Крім того, у цього розголосу з'явилася інша, непередбачувана для нас сторона. Це не на користь", — прокоментував музикант).

Сазонов обмежив доступ до своєї публікації про затримання музикантів

Після цього до учасників групи підійшли представники ТЦК та перевірили їхні документи.

"Ніхто не представився і просто повезли нас у військкомат для перевірки. При вході всередину у нас забрали телефони та відправили на медкомісію, де завжди всі здорові. Потім повезли на флюорографію до іншого військкомату. Телефони нам так і не видали. Там ми провели з 11:00 до 19:30, просто сидячи та чекаючи, що нас повезуть назад за телефонами", — розповіли музиканти.

Від одного зі співробітників ТЦК гурт дізнався, що їх нібито відвезуть до десантно-штурмових військ у Житомирській області. Згодом вони уточнили, що їм повернули раніше відібрані телефони.

"З ними все добре, зараз проходять комплектацію і починають приступати до своїх нових обов'язків. Все необхідне у них є, але я не знаю, чи їх відпустять додому", — розповів Фокусу Сазонов — єдиний із групи, який на момент перевірки мав документи, що підтверджують його відстрочку від мобілізації.

Заява Одеського ТЦК

Згідно з повідомленням Одеського обласного ТЦК та СП, музиканти отримали повістки для звіряння даних у рамках планової роботи з оповіщення військовозобов'язаних громадян України.

"Зазначені військовозобов'язані чоловіки призовного віку від початку проголошення мобілізації не зʼявлялися до центрів комплектування за місцем реєстрації, що було засвідчено загальною всеукраїнською базою даних військовозобов'язаних. Один із представників гурту мав при собі відповідні документи, що підтверджують його право на відтермінування призову за мобілізацією, у зв'язку з чим питань до нього у групи оповіщення не було", — йдеться в заяві ТЦК.

Решту музикантів спрямовали на медогляд, під час якого жодних підстав для відтермінування не виявили. Після цього музикантів призвали на військову службу.

"Прибувши до військової частини, зазначені чоловіки не пройшли професійний відбір першочергової потреби війська і, з метою оптимізації використання мобілізаційного ресурсу, було прийнято рішення спрямувати їх за основним фаховим профілем. Вже найближчим часом музиканти доєднаються до особливого підрозділу 59 ОМПБр [окремої мотопіхотної бригади] імені Якова Гандзюка "Культурний десант", де, виконуючи свій мобілізаційний обов'язок, зможуть реалізувати себе, в тому числі, за основним видом діяльності — культурно-просвітницьким, музичним", — повідомили в ТЦК.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони у рамках спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.

Раніше Фокус також писав про те, що з 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та повідомленні громадян, а також детально пояснив, що нового чекає на військовозобов'язаних у червні 2023 року.