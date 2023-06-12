"Зламалися чомусь": в "Атеш" показали, як псували техніку ЗС РФ у Запорізькій області (відео)

Учасники руху зізнались, що доклали руку до нищення кількох російських БТР та БМП у селі Лобкове. В "Атеш" заявили, що саботажами вітають країну-агресорку з Днем Росії.

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Партизани "Атеш" заявили, що ламають ворожу техніку до Дня Росії, та поділились власними порадами. Про це відомо з публікації у соцмережах руху від 12 червня.

"До уваги всіх агентів, година настала. Переходимо до максимального саботажу наказів та псування техніки на стоянках та ремонтних базах. Робимо все, як вчили раніше: засипаємо пісок та цукор у паливний бак та горловину коробки передач броньованої техніки. Пріоритет: Запорізький та Донецький напрямок. Але якщо зіпсуєте щось у Криму, засуджувати не будемо", — закликали діячі підпілля.

Партизани розповіли, що були причетні до нещодавньої втрати російськими окупантами трьох БТР та двох БМП. Як йдеться у пості, ця неприємність сталася з ворожим 429 мотострілецьким полком, сили якого були розміщені у селі Лобкове в Запорізькій області.

"Зламалися чомусь. Що потім було у Лобковому, ви самі знаєте. Висловлюємо подяку агентам, які доклали до цього руку", — зазначили в "Атеш".

Діячі підпілля закликали учасників руху не зупинятися та псувати усю російську техніку, яка є в доступі. Ці дії в "Атеш" назвали "святкуванням" Дня Росії.

Нагадаємо, за оцінкою DeepState від 8 червня, в районі села Лобкове тривали важкі бої між ЗСУ та загарбниками.

11 червня у Міністерстві оборони України підтвердили просування українських захисників на Донецькому напрямі. Зокрема, заступниця міністра Ганна Маляр заявила про звільнення двох сіл — Благодатне і Макарівка.