"Нас оголосили 200-ми": бійці ЗСУ вдесятьох 12 годин стримували штурм РФ в Бахмуті (відео)

Українські бійці створили видимість для окупантів, що їх на позиції багато — вони завдавали ударів по ворогу з різних точок.

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На Бахмутському напрямку бійці Президентської бригади, яких зарахували до 200-тих, вижили, відбили штурм росіян та втримали позицію. Про це розповів головний сержант роти 23 ОБСП Президентської бригади з позивним "Бакс".

Це сталося на Бахмутському напрямку, де за бійцями була закріплена позиція.

"Нас ставлять туди, де треба тримати оборону, і ми її тримаємо. Так, це велика ціна. І справа, зліва, збоку по фронту всі знають, що ми будемо його тримати. Я не знаю, чи можна це казати — ситуації були. Ми залишилися вдесятьох на позиції — 3 людини розвідки і 7 — взводу вогневої підтримки. Так сталося, що нас оголосили двохсотими. Але ми вижили, і ми тримали ту позицію. Там можна було і треба було тримати ту позицію. Ми витримали штурм 12 годин", — розповідає "Бакс".

За його словами, росіяни атакували їхню позицію протягом 12 годин, а бійці змогли відбити штурм і встигли "насипати" російським загарбникам.

"Там росіяни не відрізнялися якимось "умом и сообразительностью" — вони просто повзли. Добре, що нам дали хороші і класні ці М-240, які луплять, дай, Боже. Залишилися хлопці, які знають, як працюють великокаліберні кулемети "браунінги". Бігаєш туди-сюди по лінії фронту — там постріляв, там постріляв з усього — з кулеметів загалом. Вони думали нас там багато, а нас там десятеро, просто ми швидко бігаємо", — розповів головний сержант роти.

Головний сержант роти 23 ОБСП Президентської бригади з позивним "Бакс"

Він додав, що на війні не можна звикнути не боятися. Він вже 9 років на фронті й щоразу відчуває страх, щоправда, намагається його переборювати, що радить і іншим.

"Треба боротися зі страхами. Всім страшно. Страшно до такої міри, що руки ноги трусяться і якщо це перебороти, то зможеш зробити все. Була ситуація. Хлопець злякався, почався масований артобстріл і під цей артобстріл почався штурм. Він злякався. Йому один раз було тільки потрібно стрельнути з РПГ і штурм припинився. Він переборов себе, вистрілив, потрапив у штурмову групу росіян — там 300-ті, вони зібралися і пішли", — розповів Бакс.

Нагадаємо, що російські окупанти на одному з напрямків холоднокровно розстріляли власних беззбройних солдатів, які відійшли з позицій.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ пішли на штурм, відкинули окупантів з їхніх позицій і змусили відійти їх за канал Сіверський Донець — Донбас.