Українські військові вперше затрофеїли танк Т-80БВМ зразка 2022 року: чому це важливо

Раніше у РФ встановлювали приціл "Сосна-У", який має французьку тепловізійну матрицю. Через санкції Т-80БВМ тепер має старіший приціл 1ПН-96МТ-02, який встановлюють на Т-62.

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Бійці ЗСУ під час наступальних дій захопили російський танк Т-80БВМ зразка 2022 року, який отримав декілька спрощень. Про це повідомляє Defense Express.

Українські військові захопили Т-80БВМ зразка 2022. Після введення західних санкцій, у РФ почали модернізувати танки з простішими елементами. Замість прицілу "Сосна-У", в якому були французькі матриці, на танк встановили приціл 1ПН-96МТ-02.

Приціл 1ПН-96МТ-02

Приціл 1ПН-96МТ-02 розробив "Вологодський оптико-механічний завод" на початку 2000-х років. Його створили для легкої бронетехніки. За ці роки приціл проходив декілька етапів модернізації, після чого його почали встановлювали в старі танки. Зокрема Т-62 продавали на експорт з саме цим прицільним пристроєм.

Приціл 1ПН-96МТ-02 на башті Т-80БВМ

В умовах санкцій доступ до французьких матриць зник, а відтак 1ПН-96МТ-02 почали встановлювати і на Т-72Б3, і на Т-80БВМ. Відтак з захопленням Т-80БМВ українські спеціалісти зможуть зрозуміти, з яких деталей складається приціл і його тепловізійна матриця. У виданні зазначають, що широке виробництво 1ПН-96МТ-02 може свідчити про те, що його можуть імпортувати, а відтак стане відомою країна-походження.

Нагадаємо, 12 червня екіпаж трофейного Т-80БВ розказав про прямий танковий бій із ЗС РФ, під час якого знищили ворожу машину.

12 червня у МЗС України виступили із закликом до Німеччини щодо постачання танків Leopard 2.