Готова до бою: американські ВПС отримали чергову лазерну установку на 10 КВт

Лазерна установка H4 призначена для знищення безпілотників і інших повітряних цілей. Військові вже успішно випробовували американське озброєння.

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Повітряні сили США отримали на озброєння четверту боєздатну лазерну зброю для протиповітряної оборони. Про це повідомляє Army Recognition.

Восени 2022 року Центр управління життєвим циклом ВПС США та Raytheon Technologies провели перші успішні випробування лазерної зброї. Навчання тривали 4 дні на ракетному полігоні у Нью-Мексико. Зараз американський виробник передав у ВПС 10-кіловатний лазер на мобільній установці. Установка відома під назвою H4. Всього на озброєнні американській армії є вже 8 лазерних установок.

H4 розробили для захисту від повітряних загроз на малій дальності. Військові у ВПС США проводили спеціальні тренування та навчання з бойовими стрільбами для опанування техніки. Бійців вчили захоплювати, націлювати, відстежувати та знищувати цілі. Ними виступали БПЛА, які атакували поодинці або у рої.

"Усюди, де ВПС бачать загрозу з боку дронів, у них тепер є чотири перевірені лазерні установки, які можна розгорнути, щоб зупинити асиметричні загрози. Ця лазерна зброя є компактною, міцною та готовою до використання", — заявив старший директор високоенергетичних лазерів Raytheon Technologies Майкл Хофл.

Зазначається, що лазерна установка вийшла компактною, її можна помістити навіть в кузов пікапа. Вона складається з самого лазерного озброєння, датчика EO/IR, а також ноутбука з контролером, який схожий на звичайні ігри. Також H4 можна під'єднати до наявних систем ППО та систем командування, щоб створити додатковий шар захисту.

Перша у світі фабрика з виробництва лазерної зброї знаходиться в Мак-Кінні штаті Техас. Виробничий цикл однієї установки складає 9 місяців.

Нагадаємо, 6 червня в Австралії заявили про початок робіт над створенням лазерної зброї, яка зможе знищувати танки.

1 червня ЗМІ писали, що США витрачають близько одного мільярда доларів на рік на енергетичну зброю.