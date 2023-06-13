"На одного вікінгу побільшало": український пілот оголосив про поповнення в сім'ї

Пілот армійського вертольота Мі-24 із позивним "Вікінг" розповів у своїх соціальних мережах, що його дружина Анастасія народила сина.

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У вівторок, 13 червня, стало відомо про поповнення у родині одного з українських льотчиків. Пілот вертольота Мі-24 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ із позивним "Вікінг" розповів про це у своєму Telegram-каналі.

"На одного вікінга стало більше", — йдеться в повідомленні.

Пілота "Вікінг" оголосив про народження сина

У коментарях під повідомленням користувачі привітали льотчика з народженням дитини та побажали здоров'ю новонародженому.

Після цього на каналі з'явився пост із вдячністю за вітання.

"Всім дякую за привітання! Бережіть себе все, і віримо саме зараз у ППО. Слава Нації", — написав він.

Пост пілота "Вікінга"

В одному з недавніх телеефірів "Вікінг" з'явився разом із дружиною Анастасією. На той момент вона була на дев'ятому місяці вагітності та готувалася до пологів.

Пілот "Вікінг" та його дружина Анастасія

Нагадаємо, 5 червня стало відомо, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Великобританії. За словами глави уряду прем'єра-міністра України Дениса Шмигаля, пілоти найближчим часом розпочнуть навчання з управління західними винищувачами, які незабаром будуть відправлені союзниками як допомога для ЗСУ.

Також 30 травня повідомлялося, що глава Міноборони Олексій Рєзніков вважає, що ФРН може дати Україні винищувачі Eurofighter. ЗСУ потрібно 120 винищувачів, переважно йдеться про F-16, проте німецькі та шведські літаки нам теж потрібні.