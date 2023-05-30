Резніков вважає, що ФРН може дати Україні винищувачі Eurofighter

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, Україні потрібно 120 винищувачів, переважно йдеться про F-16, проте німецькі та шведські літаки нам теж потрібні.

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Німеччина може надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю французькій газеті Ouest France, опублікованому 29 березня.

Крім того, Резніков закликав додати німецькі "Тайфуни" до "авіаційної коаліції" та провести навчання українських пілотів з управління цими винищувачами.

Глава оборонного відомства також згадав про готовність Великобританії запропонувати навчання на Eurofighter, а зі Швецією, за його словами, ведуться переговори про тренування на літаках Saab Gripen.

Резніков зазначив, що Україні потрібно приблизно 120 винищувачів, причому основна частина з них має складатися з F-16. Разом з тим, Резніков підкреслив, що Eurofighter та Gripen також можуть допомогти.

"Але для успіху такого наступу перед обличчям російської армії, яка, хоч би що говорили люди, все ще діє, Україні потрібна зброя, причому сучасна. Нам потрібно понад 100 літаків", — заявив Резніков.

При цьому Резніков додав, що Україна поки не сподівається на постачання французьких винищувачів Dassault Rafale, оскільки Париж має у своєму розпорядженні обмежену їх кількість.

"Я не впевнений, що Франція погодиться надати нам Rafale для безпосередньої боротьби на полі бою. Це питання виробництва та часу. Це не політичне питання", — додав Резніков.

Згідно з відкритими джерелами, Eurofighter Typhoon є багатоцільовим винищувачем 4-го покоління та замислювався як основний винищувач військово-повітряних сил Європи у XXI столітті. Він оснащений різними видами ракетного озброєння, включаючи повітря-повітря та повітря-земля, а також бомбове озброєння та систему лазерного цілевказування.

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що в уряді Нідерландів розпочалося обговорення готовності направити в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. На цей час Нідерланди та Данія мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких значаться на службі голландської армії та не можуть бути відправлені в Україну.

Раніше, 21 травня, президент України Володимир Зеленський анонсував швидкі постачання в Україну американських винищувачів F-16, проте які країни та скільки літаків постачатимуть, він не уточнив.

Також нагадаємо, 19 травня президент США Джо Байден повідомив партнерів G7, що Вашингтон підтримає спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16.