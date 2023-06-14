Обстріл України 14 червня: у Повітряних силах назвали кількість збитих цілей (фото)

Російські окупанти здійснювали пуск крилатих ракет із Чорного моря та Ростовської області, а ударні БПЛА летіли у напрямку українських міст з узбережжя Азовського моря.

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Вночі 14 червня Збройні сили Російської Федерації вдарили по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами "Калібр" та Х-22, а також безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Три з чотирьох "Калібрів", запущених по Одещині, вдалося збити силами ППО. Одна російська ракета потрапила до цивільного об'єкту.

Окупанти також атакували Донбас шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3.

Крім того, ЗС РФ використовували 10 дронів-каміказде Shahed-136/131 на південно-східному напрямку. Дев'ять БПЛА знищено.

"Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей", — підсумували у Повітряних силах.

Сили ППО знищили 12 повітряних цілей

Нагадаємо, що в результаті ракетної атаки ЗС РФ по Одесі було зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів та потрапляння до складського приміщення торгової мережі.

Через "приліт" російської ракети, у складському приміщенні спалахнула масштабна пожежа, 3 співробітники складу загинули, ще 7 отримали поранення. Близько 1000 кв. м. будівлі зруйновано.

Раніше, 13 червня, ЗС РФ також завдали 21 удару по Сумській області. Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули 7 працівників Держлісгоспу, які в цей час їхали на автомобілі УАЗ.