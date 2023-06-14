Нічна атака "Калібрів": з'явилися кадри ракетного удару по Одесі (фото, відео)

Вибуховою хвилею від влучення російської ракети було зруйновано торговий склад. Жертвами обстрілу ЗС РФ стали щонайменше троє людей.

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У ніч проти 14 червня російські окупанти обстріляли Одесу. Момент прильоту однієї з російських ракет зафіксовано на камери спостереження. Про це в середу, 14 червня повідомляє Telegaram-канал "Х**ва Одеса".

Зафіксований на камеру вибух показує момент прильоту ракети на склад одеської торгової мережі Таврія В. Внаслідок влучення ракети загинули 3 особи та ще 7 осіб отримали поранення. Усі постраждалі були співробітниками складу, які на момент "прильоту" перебували у приміщенні.

Офіційна пресслужба Одеської ОВА підтверджує, що 14 червня з акваторії Чорного моря країна-агресор випустила чотири крилаті ракети "Калібр".

За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки було пошкоджено житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та магазини у центрі міста.

"Одну з ракет російські бойовики націлили на складське приміщення з продуктами харчування однієї з торгових мереж. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Триває розбір завалів. Під ними можуть перебувати люди. Зруйновано 1000 кв.м, 400 кв. м було охоплено вогнем, пожежу було ліквідовано", — зазначено в повідомленні.

Наразі через роботу слідчих груп тимчасово перекрито частину руху транспорту по проспекту Шевченка — від проспекту Гагаріна до вулиці Пирогівської.

У місцевих Telegaram-каналах також повідомляють, що ударна хвиля зруйнувала храм Святого рівноапостольного князя Володимира, а через перекриту ділянку дороги на Проспекті Шевченка, на Французькому бульварі утворилася величезна пробка.

Ракетний удар РФ по Одесі в ніч на 14 червня

У ніч на 14 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Одесу. Три російські ракети вдалося збити силами ППО, проте є попадання у складське приміщення. У районі одного з бізнес-центрів спалахнула пожежа.

За даними ОК "Південь", в результаті "прильоту" російської ракети в складському приміщенні однієї з торгових мереж спалахнула пожежа площею 400 кв. м. Близько 1000 кв. м. будівлі зруйновано.