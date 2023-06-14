Не справляються з кількістю поранених: ЗС РФ будують нові шпиталі, – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень були перепрофільовані у військові шпиталі. Однак місця для поранених солдатів армії РФ все одно не вистачає.

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У прикордонних з Україною областях Росії будують нові шпиталі з метою забезпечення медичної допомоги пораненим військовослужбовцям. Один із таких госпіталів зводиться у місті Брянську. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталів. У місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю. На сьогоднішній день закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано", – йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень були перепрофільовані у військові шпиталі. Це пов'язано з необхідністю забезпечення медичної допомоги військовослужбовцям та постраждалим внаслідок воєнних дій.

"Частина медичних установ повністю обслуговують військових і не надають медичні послуги цивільним. А ще частина приймають обмежену кількість цивільних для використання їх як живий щит", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, що в Росії розпочали створення великомасштабних комплексів, призначених для обробки, дослідження та утилізації тіл загиблих російських військових, які брали участь у конфлікті в Україні. Головне управління розвідки заявляє, що російська армія не в змозі впоратися з великим потоком військових, які загинули під час війни.

За словами голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих виявилася ув'язненою.