Не справляются с количеством раненых: ВС РФ строят новые госпитали, – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц были перепрофилированы в военные госпитали. Однако места для раненных солдат армии РФ все равно не хватает.

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В приграничных с Украиной областях России строят новые госпитали с целью обеспечения медицинской помощи раненым военнослужащим. Один из таких госпиталей возводится в городе Брянске. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Оккупанты не справляются с количеством раненых, однако планируют расширять сеть военных госпиталей. В городе Брянск, непосредственно в районе Брянского областного психоневрологического диспансера, продолжается строительство военного госпиталя. На сегодняшний день заканчивают третий этаж здания. Предварительно, открытие госпиталя запланировано до конца текущего года", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на временно оккупированных территориях Украины большинство гражданских больниц были перепрофилированы в военные госпитали. Это связано с необходимостью обеспечения медицинской помощи военнослужащим и пострадавшим в результате военных действий.

"Часть медицинских учреждений полностью обслуживают военных и не оказывают медицинские услуги гражданским. А еще часть принимают ограниченное количество гражданских для использования их в качестве живого щита", — отметили в ЦНС.

Напомним, что в России приступили к созданию крупномасштабных комплексов, предназначенных для обработки, исследования и утилизации тел погибших российских военных, которые принимали участие в конфликте в Украине. Главное управление разведки заявляет, что российская армия не в состоянии справиться с большим потоком военных, погибших в ходе войны.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших оказались заключенными.