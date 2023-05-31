Россияне строят масштабные комплексы для хранения трупов своих военных, — ГУР

Российская армия не в состоянии справиться с большим потоком ликвидированных военных, погибших во время войны в Украине.

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В России приступили к созданию крупномасштабных комплексов, предназначенных для обработки, исследования и утилизации тел погибших российских военных, которые принимали участие в конфликте на Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Курске и Ростове-на-Дону в России в настоящее время строятся комплексы для сортировки и хранения тел погибших бойцов, участвовавших в войне против Украины. Планируется, что каждый из этих объектов будет иметь площадь свыше 4000 квадратных метров и будет оборудован специальными зонами для проведения следственных действий и исследований.

В рамках комплексов будут созданы рефрижераторные помещения с холодильными камерами на 1000 мест, а также склады с гробами и погребальными принадлежностями. Кроме того, в комплексах предусмотрены скорбные залы, где можно будет проводить церемонии прощания и почтить память погибших.

Отмечается, что общая стоимость строительства комплексов для сортировки и хранения тел погибших военных составит более 600 миллионов рублей в Ростове-на-Дону и более 800 миллионов рублей в Курске. Кроме того, стоимость рефрижераторного оборудования для каждого комплекса оценивается более чем в миллиард рублей.

В то же время, Главное управление разведки заявляет, что российская армия не в состоянии справиться с большим потоком ликвидированных военных, погибших во время войны в Украине.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", — говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, не совершивший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен.

"В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", — отметили в ГУР.

Напомним, что Силы обороны Украины 25 мая заявили об уничтожении на Таврическом направлении более роты оккупационных войск.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, за все время полномасштабной войны в Украине погибли только 20 тысяч его наемников. Половина погибших оказались заключенными.