Втікають із Криму: окупанти готують евакуацію співробітників "Чорноморнафтогаз", — ГУР

Розвідувальні служби України закликають громадян продовжувати повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та коштів.

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Російська компанія "Чорноморнафтогаз", розташована на території тимчасово окупованого Криму, зараз активно працює над створенням планів евакуації для своїх співробітників та їхніх близьких із півострова. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представники ГУР зазначили, що розвідувальна інформація, включаючи вказану, щодня надходить від небайдужих мешканців тимчасово окупованих територій. Вони нагадали, що громадяни України, які перебувають на цих територіях, можуть зробити свій внесок у звільнення українських земель шляхом підтримки та співробітництва із Силами оборони України.

Розвідувальні служби України закликають громадян продовжувати повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та коштів. Вони просять надавати дані про пункти дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ, а також про склади, де зберігаються снаряди та пально-мастильні матеріали, та точки розміщення, зберігання та ремонту військової техніки та інших об'єктах. Ця інформація відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки України та звільненні окупованих територій.

Нагадаємо, що 9 червня стало відомо, що російські окупанти в Криму готуються до примусового переміщення місцевих жителів із півночі півострова та викрадення матеріально-культурних цінностей.

Представник ГУР МО Андрій Юсов переконаний, що ЗСУ увійдуть до тимчасово окупованого Криму до настання холодів.