На верблюдах, слонах і фунікулерах: "кадирівців" виводять з Мар'їнки для пошуку Делімханова
У підрозділі "Ахмат" оголосили про спецоперацію з пошуків раптово зниклої "правої руки" Рамзана Кадирова Адама Делімханова.
Підрозділи "кадирівців", які перебувають поблизу Мар'їнки на Донеччині, екстрено виводять з району бойових дій. Про це повідомив командир спецпідрозділу "Ахмат"Апті Алаудінов у своєму телеграм-каналі.
"Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку, виїжджаю у напрямку місця події з Делімхановим Адам Султановичем", — написав він.
Алаудінов зазначив, що відповідна команда надійшла від глави Чечні Рамзана Кадирова — знайти зниклого Делімханова за будь-яку ціну і вивезти, чого б це не коштувало.
Свій допис командир Ахмату прикрасив купою емодзі: літаків, авто, роверів, слонів, дощок для серфінгу, верблюдів, тракторів і навіть фунікулера, що, ймовірно, має свідчити про всю "серйозність" запланованої пошукової спецоперації й про те, якими засобами "кадирівці" шукатимуть зниклого Делімханова.
Нагадаємо, що 14 червня, в мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, "правої руки" глави Чечні.
14 червня Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що Делімханов не виходить на зв'язок і звернувся до українських спецслужб з проханням надати йому інформацію щодо місця перебування зниклого.