На верблюдах, слонах і фунікулерах: "кадирівців" виводять з Мар'їнки для пошуку Делімханова

У підрозділі "Ахмат" оголосили про спецоперацію з пошуків раптово зниклої "правої руки" Рамзана Кадирова Адама Делімханова.

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Підрозділи "кадирівців", які перебувають поблизу Мар'їнки на Донеччині, екстрено виводять з району бойових дій. Про це повідомив командир спецпідрозділу "Ахмат"Апті Алаудінов у своєму телеграм-каналі.

"Повністю знімаю всі підрозділи, дислоковані на Мар'їнському напрямку, виїжджаю у напрямку місця події з Делімхановим Адам Султановичем", — написав він.

Алаудінов зазначив, що відповідна команда надійшла від глави Чечні Рамзана Кадирова — знайти зниклого Делімханова за будь-яку ціну і вивезти, чого б це не коштувало.

Свій допис командир Ахмату прикрасив купою емодзі: літаків, авто, роверів, слонів, дощок для серфінгу, верблюдів, тракторів і навіть фунікулера, що, ймовірно, має свідчити про всю "серйозність" запланованої пошукової спецоперації й про те, якими засобами "кадирівці" шукатимуть зниклого Делімханова.

Нагадаємо, що 14 червня, в мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, "правої руки" глави Чечні.

14 червня Кадиров у своєму телеграм-каналі повідомив, що Делімханов не виходить на зв'язок і звернувся до українських спецслужб з проханням надати йому інформацію щодо місця перебування зниклого.