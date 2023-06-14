Тиск на Будапешт: у Сенаті США заблокували продаж систем HIMARS для Угорщини

Американські журналісти зазначають, що це рішення спрямоване на те, щоби змусити Угорщину дати добро на членство Швеції в НАТО.

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У Сенаті Сполучених Штатів заблокували продаж зброї Угорщини на суму 735 млн доларів як покарання за відмову Будапешта схвалити членство Швеції в НАТО. Це вкрай рідкісний крок, спрямований на те, щоб змусити Угорщину дати добро на розширення військового альянсу напередодні великого саміту НАТО наступного місяця. Про це 14 червня написали у The Washington Post.

З такою ініціативою виступив головний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин сенатор Джеймс Ріш. Він заявив, що якщо Будапешт хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS, понад 100 ракет і пускових установок, а також супутні запчастини та підтримку, Угорщина має надати "зелене світло" у питанні вступу Швеції до НАТО.

Журналісти видання зазначають, що рішення загальмувати продаж нових озброєнь Угорщини демонструє зростання гніву з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко затримує продаж зброї союзникам у будь-якій частині світу.

"Уже деякий час я прямо висловлюю свою занепокоєність угорському уряду з приводу його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. У зв'язку з тим, що вже червень, а справа все ще не зроблена, я вирішив, що продаж нового американського військового обладнання Угорщини буде призупинено", — наголосив він.

У публікації пояснюється механізм надання зброї. Річ у тім, що перед тим, як про продаж буде публічно оголошено Державним департаментом, голова і член комітету із закордонних справ Сенату та Палати представників мають дати на це свій дозвіл та схвалення.

Нагадаємо, крім цього випадку, Вашингтон відчуває тривогу з приводу готовності Будапешта розширювати і поглиблювати зв'язки з Москвою. Відносини між США та Угорщиною стають все більш напруженими, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан свого часу блокував європейське фінансування оборони України, перешкоджав ухваленню пакетів санкцій проти РФ, а також поглиблював енергетичні зв'язки з Росією.