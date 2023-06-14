Без дронів неможливо, а MaxxPro рятують життя: репортаж CNN про наступ ЗСУ на Донбасі

Українські захисники розповіли, що "росіяни знають, як відступати та, на жаль, як атакувати". Основні складнощі пов'язані з ворожою авіацією — РФ має перевагу в повітрі.

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Перші контрнаступальні зусилля українських сил дали певний результат: звільнено села Нескучне, Благодатне та нещодавно Макарівка. У деокупованих районах проводяться стабілізаційні заходи, проте деякі солдати кажуть, що "Росія не піде без бою". Про це повідомляють журналісти CNN, які отримали ексклюзивний доступ до прифронтового міста Велика Новосілка Донецької області — секретного району, де Україна готувала низку початкових операцій контрнаступу.

"Наші люди намагаються вибити їх звідти, а вони знову намагаються закріпитися", — пояснив польовий медик із позивним Вінні.

За його словами, "наші хлопці потрапили під обстріл та отримали поранення".

"Один хлопець був тяжко поранений, тому ми витягли його звідти, а медик надав йому кваліфіковану допомогу", — пояснив він.

Вінні каже, що його колеги намагаються якнайшвидше надавати допомогу бійцям, щоб звести втрати до мінімуму

Велика Новосілка, яка протягом півтора року залишалася без води, електрики та продовжує зазнавати частих обстрілів, зараз уже вважається відносним оазисом.

Вінні — один із кількох польових медиків 68-ї окремої єгерської бригади, однієї з кількох, які утримували лінію фронту від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Нині вже посилені підготовленими у західних країнах бойовими підрозділами та озброєні західною зброєю, вони сподіваються повернути захоплені ворогом землі.

ВСУ нещодавно звільнили сила Несумне, Благодатне та Макарівку

"[Переданий США бронетранспортер] MaxxPro неодноразово рятував мені життя. Він щодня рятує нам життя — захищає від уламків та куль", — пояснив ще один солдат із позивним Скрипаль.

За його словами, наступальне угруповання ЗСУ просувається, вже зачищено село Благодатне. "Противник розгублений, не знає, куди бігти, здається і відступає", — додав він.

"Без дронів проводити контрнаступ ЗСУ неможливо"

Контрнаступ України — складне та небезпечне завдання, і, судячи з усього, за перемогу доведеться дорого заплатити, зазначили журналісти.

Щоб зменшити втрати, українські сили значною мірою покладаються на навички операторів дронів, які забезпечують війська точними розвідувальними даними.

"Без дронів проводити наступ неможливо", — пояснив боєць із позивним Мара, додавши, що поранених багато. Але завдяки дронам втрати вдається мінімізувати.

Українські військові чекають на новини з передової

Оператор дрона Мара пояснив, що звичайні дрони забезпечують цінну розвідку. "Нам потрібні дешеві дрони й у великій кількості, тому що багато з них втрачаємо", — сказав він.

"Нам потрібно просуватися швидко", — пояснив ще один солдат, оскільки переміщення ЗСУ супроводжуються ворожими обстрілами, а в небі літають дрони ЗС РФ, які передають координати артилерії.

Оператори дронів працюють із тилу, вивчають лінії ворога, шукають менш захищені позиції, а потім передають дані піхотинцям на передовий.

"Я піхотинець у минулому і можу сказати, що наступ піхоти вкрай небезпечний. Росіяни також нас вивчають. На жаль, росіяни знають, як відступати та, на жаль, як атакувати", — сказав він.

"Ворожа артилерія перешкоджає просуванню"

ЗС РФ намагаються зупиняти просування ЗСУ у перевірений спосіб — за допомогою шквальної артилерії. Дехто з солдатів визнає, що Україна вже зазнала деяких втрат.

Василь Матій

"Артилерія завдає найбільше втрат нам і перешкоджає просуванню", — пояснив український захисник.

Ще один поправив його, сказавши, що іншого виходу немає: "Або ми їх, або вони. Але, гадаю, ми переможемо".

Просування України на південному напрямку та нові відвойовані території зміцнюють бойовий дух. Заступник командира 68-ї бригади підполковник Василь Матій каже, що контрнаступ України має перспективу.

Велика Новосілка Велика Новосілка

"Положення на фронті стабільне. Ми просуваємося щодня, відвойовуємо все більше і більше територій. Покращуємо результати. І не лише наш підрозділ, а й суміжні, у цьому напрямі", — пояснив підполковник.

Він також додав, що бойові зіткнення йдуть запеклі, і ворог часом не хоче здаватися у будь-що-будь.

"На початку у них були дуже хороші інженерні споруди, ми їх обійшли та просуваємось", — пояснив він.

Основні складнощі пов'язані з російською авіацією

У РФ перевага у повітрі. Журналісти CNN повідомили, що потрапили під обстріл російських винищувачів Су-25, які скидали бомби вагою 227 кг.

"Ворог використовує армійську авіацію. Вони проводять по кілька вильотів за день", — сказав Матій.

Проте Київ уже досягає деяких успіхів, аналітики визнають, що ЗСУ поки що не залучити основних сил, хоч вдалося просунутися в районі Великої Новосілки та інде на півдні країни.

Далі — більше

І хоча українські захисники дотримуються правила про те, що "плани люблять тишу", все ж таки полковник Матій натякнув, чого слід чекати далі.

"Наш наступ на цьому не закінчується. Наші контратаки певно принесуть успіх. Ми віримо у перемогу, рухаємося до нашої мети, просуваємось", — сказав він.

Нагадаємо про випадок, свідком якого стали бійці 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка. Ворожий екіпаж танка втік, а танк продовжував атакувати позиції ЗСУ та "самознищився".

Також повідомлялося, що російські інженери відправляють в Україну важкі дрони "Ультіматум".