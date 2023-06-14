Запаси зброї скорочуються, Британія не може виробляти все, що потрібно Україні, — ЗМІ

За словами представника Міноборони Великобританії Джеймса Хіпі, колективно у спільноти донорів достатньо озброєнь. Але після 18 місяців закупівлі озброєнь та бронетехніки для України запаси зменшилися.

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У Міноборони Великобританії заявили, що світові запаси озброєнь скоротилися, і що Великобританія сама не може виробляти все те, про що запитує Україна. Про це повідомляє Sky News.

Молодший міністр у справах Збройних сил і ветеранів Джеймс Хіпі послався на брак виробничих потужностей Великобританії та складності, пов'язані з ланцюжком поставок для виробництва зброї, якої потребують ЗСУ.

На питання про те, чи "цілком він впевнений" у тому, що Великобританії вистачить коштів, щоб забезпечити Україну зброєю, Хіпі сказав, що в одній тільки Великобританії не вистачить, і що це ні для кого не секрет. Але наголосив, що колективно у спільноти донорів достатньо озброєнь.

Правда й те, що після 18 місяців його та колег подорожей світом та закупівлі всіх озброєнь для України, запаси зменшилися, додав міністр.

"Настав час, щоб зайнятися оборонною промисловістю, і британські оборонні компанії чітко реагують на цей сигнал попиту, чого й слід було очікувати", — пояснив він.

Нагадаємо, що Швейцарія перепродасть Німеччині 25 танків Leopard 2. Про це стало відомо 14 червня. Застарілу бронетехніку отримає виробник Rheinmetall. У Женеві вважають, що такий крок не піде на шкоду обороноздатності країни.

Також повідомлялося, що 14 червня бійці ЗСУ розповіли, як звільняли Благодатне на Донбасі.