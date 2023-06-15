Випередити ворога: опозиція в парламенті ФРН закликала терміново надіслати ЗСУ авіацію та ракети

За словами депутата Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріха Кізеветтера, успіх на фронті для Києва можуть забезпечити ракети великої дальності, які працюють углиб окупованої території. Підтримка з повітря допоможе розчистити поле бою для піхоти ЗСУ.

Related video

Успіх українського контрнаступу залежить від постачання бойової авіації та ракет далекого радіусу дії, які негайно слід поставити Києву. Про це заявив 14 червня депутат німецького Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету з міжнародних відносин Родеріх Кізеветтер, повідомляє видання Guildhall.

За його словами, для якнайшвидшого звільнення українських територій західні партнери зобов'язані піти ва-банк і передати німецькі ракети Taurus, американські ATACMS і більше британських ракет Storm Shadow.

"Необхідно поставити Україні ракети великої дальності, щоб гарантувати можливість завдавати високоточних ударів углиб окупованої території. Для успішного контрнаступу важливо, щоб Україна випереджала ситуацію, тобто була у військовому відношенні здатна компенсувати кількісний недолік в особовому складі та техніці на полі бою якістю. Цього можна досягти лише при постачанні систем озброєння, які дозволяють Україні знищувати російські лінії постачання далеко за лінією фронту, тим самим відрізаючи агресора та розчищаючи поле бою для українських сухопутних військ", — заявив представник німецької опозиції.

Крім того, за словами представника Бундестагу, Києву потрібна підтримка наступальних дій з повітря, що дозволить забезпечити повноцінність операції.

"Це означає, що якщо ми хочемо досягти успіху, винищувачі та системи далекої дії, такі як крилаті ракети Taurus, збільшення числа поставок Storm-Shadow і постачання безпілотників далекої дії, про що вже оголосила Великобританія, артилерійські ракети далекої дії та ATACMS, повинні бути доставлені одразу", — підсумував німецький політик.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що Великобританія могла вже передати Україні кілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які стануть у нагоді українським захисником під час контрнаступу.

Також нагадаємо, нещодавно експерти розповіли Фокусу, які винищувачі будуть більшою проблемою для ЗС РФ та які є аргументи на користь того чи іншого бойового літака.