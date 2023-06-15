Свинко vs Хохол: у РФ почубилися два чоловіки, з'ясовуючи, чиє прізвище більш українське

Товариші випивали в компанії та обговорювали проблеми Росії, а потім розмова перетекла на питання антропоніміки. Після словесних баталій, які переросли в бійку, одного з них доправили до лікарні у важкому стані.

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У російському Калінінграді два товариші один із прізвищем Свинко, а інший — Хохол під час застілля ледь не повбивали один одного. Все сталося через з'ясування в кого менш українське прізвище. Про це повідомляє видання Mash.

Товариші випивали в компанії та обговорювали соціальні, економічні та політичні проблеми Батьківщини. У якийсь момент розмова скерувалася у галузь ономастики, і вони заходилися обговорювати питання антропоніміки.

Перший сказав, що прізвище Хохол є своєрідним тавром. Його опонент апелював, що значна частина українських прізвищ закінчується на О, як от Свинко.

Далі словесна дуель перейшла у бійку — в хід пішли кулаки, і Свинко переміг Хохла. Останнього у важкому стані доправили до лікарні.

Нагадаємо, що відновлення авіасполучення з РФ спричинило бійку між депутатами в парламенті Грузії.

Раніше повідомлялося, що у Туреччині виникла сутичка між представниками України та Росії під час засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. У кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України.